Alessia Marcuzzi: «Io farò una strage stasera». I fan: altro che Belen, sei meravigliosa

«Io farò una strage stasera. Ehi garçon, ho un’idea: letto, croccantini e serie?». Sono queste le parole che Alessia Marcuzzi ha scritto nella didascalia a corredo del suo ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La showgirl ancora una volta ha stupito i suoi fan sui social con un outfit super elegante. La conduttrice si sta preparando per la messa in onda di Boomerissima su Rai2 ma continua a prendersi cura del suo profilo Instagram. Infatti, nelle ultime ore Alessia Marcuzzi ha condiviso un post di cui la prima foto mette in mostra un tailleur grigio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al post che Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Non è una questione di abito, lei sta bene con tutto. Sei stupenda», ha scritto una fan. E ancora: «Altro che Belen tu sei una creatura meravigliosa». «Sei l'apoteosi della bellezza, un capolavoro stupendo», ha scritto ancora un'altra fan.

Insomma, la showgirl sembra non invecchiare mai, grazie al suo sorriso contagioso e alla sua simpatia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 21:18

