Alessia Marcuzzi, il figlio Tommaso geolocalizzato con un'app: «Così l'ho beccato in un dormitorio femminile»

di Redazione Web

Dopo il successo della prima edizione, Alessia Marcuzzi sta per debuttare domani con la nuova stagione di Boomerissima, in onda in prima serata su Rai2. Unendo la varietà al game show si sfideranno da un lato i volti noti che hanno vissuto negli anni Ottanta e Novanta e dall'altra i vip del nuovo millennio. A tale proposito, per parlare del game show, la conduttrice è stata ospite a La volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Ma non solo. Alessia Marcuzzi ha spiegato a Caterina Balivo anche com'è nel ruolo di mamma con i suoi figli, Mia, 12 anni e Tommaso, 22 anni. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Alessia Marcuzzi aumentano i dolori alle gambe dopo le prove di ballo: «Lividi e piedi massacrati»

Alessia Marcuzzi, la ferita dopo le prove Boomerissima: «È successo ballando»

Le parole di Alessia Marcuzzi

«Con i miei figli sono come la signorina Rottermaier - ha spiegato Alessia Marcuzzi a Caterina Balivo -.

La showgirl ha aggiunto: «Con Tommaso, l'ho rivelato anche tempo fa in televisione, ho la geogalizzazione. Ero da Fazio e ho scoperto che era nel dormitorio femminile a Londra. L'ho detto in diretta ma per fortuna dato che era all'estero nessun college l'ha scoperto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA