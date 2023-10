Alessia Marcuzzi, la ferita dopo le prove Boomerissima: «È successo ballando»

di Redazione Web

Alessia Marcuzzi, ex padrona di casa de Le Iene ha lasciato due anni fa Mediaset: si è presa del tempo e ha traslocato in Rai. La showgirl ha voluto sperimentare, cambiare tutto e fare quello che non aveva mai osato prima. Con il programma Boomerissima Alessia Marcuzzi ha fatto punto e a capo con il mondo del reality. Ed anche quest'anno il programma condotto dalla showgirl sta per tornare di nuovo in televisione: al centro c'è la competizione fra boomer, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni '80 e '90, e i millennial, le celebrity del nuovo millennio. Tuttavia, nelle ultime ore, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato ai suoi fan cosa è successo durante le prove. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.»

Alessia Marcuzzi pronta per Boomerissima: «Prime prove». La coreografia in leggings e canottiera

Alessia Marcuzzi, le foto hot sui social: «Posso comprarmi dei fiori». I fan: sei sempre maliziosa

Saranno tantissime le novità di questa edizione di Boomerissima e Alessia Marcuzzi sta cercando di dare il suo meglio soprattutto in questi giorni, durante le prove prima del debutto.

In compagnia di Brownie, il suo barboncino, la showgirl si mostra sdraiata sul letto e riprende con il cellulare il suo cucciolo. «Chi è che sbircia la mamma, eh? Ragazzi mi sono fatta la bua. Come? Ballando». Sono state queste le parole di Alessia Marcuzzi nel video Instagram.

A quanto pare la showgirl a causa del troppo sforzo fisico si è trovata a dover bendare la sua gamba con una fascia blu.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 08:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA