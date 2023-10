Alessia Marcuzzi, le foto hot sui social: «Posso comprarmi dei fiori». I fan: sei sempre maliziosa

di Redazione Web

Alessia Marcuzzi più sexy che mai. La showgirl seduce i suoi fan con i suoi scatti social: bellissima e seducente si mette in posa, sfoggiando il suo fisico "perfetto". La showgirl è senza filtri. Due versioni provocanti di Alessia Marcuzzi ma comunque inedite: in entrambe le foto si mostra senza maglia mentre si copre il seno con le braccia e mettendosi in mostra con mosse sensuali. Indossa un jeans "bagghy" a vita bassa mentre è in posa con gli occhi chiusi. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Alessia Marcuzzi: «Io farò una strage stasera». I fan: altro che Belen, sei meravigliosa

Cristina Scuccia cambia look: dai capelli lunghi al "long bob". Fan impazziti: «Stai da Dio»

«I can buy myself flowers», che tradotto significa «Io posso comprarmi dei fiori da sola». Sono queste le parole che la showgirl ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Un riferimento alla canzone "Flowers" di Miley Cyrus.

«Che spettacolo, sei senza tempo», ha scritto una fan. E ancora: «Devastante terremoto di bellezza Alessia». «Sei sempre maliziosa, con queste foto vuoi vederci morti», ha scritto ancora un altro fan.

Ancora una volta la showgirl ha dimostrato che può passare con assoluta nonchalance dal look da femme fatale a quello della classica ragazza della porta accanto.

E ragazza, Alessia Marcuzzi lo è rimasta tanto, nello spirito, quanto nell'aspetto fisico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA