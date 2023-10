Cristina Scuccia cambia look: dai capelli lunghi al "long bob". Fan impazziti: «Stai da Dio»

di Redazione Web

Non è passato inosservato il cambiamento di Cristina Scuccia. «Appena arrivata a Milano. Vi piace questo nuovo look?». Così Cristina Scuccia, ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver cambiato look. Anzi, l'ha proprio stravolto. L'ex suora, dai capelli lunghissimi è passata al famosissimo "long bob". Un taglio di capelli alle spalle che non tramonta mai. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan dell'ex suora a corredo del post che ha pubblicato. Un risultato vincente quello di Cristina Scuccia, che ancora una volta conferma l’appeal pratico e di intramontabile tendenza dell'amato taglio medio. Un taglio medio morbido declinato in un intenso color caffè e dalla texture morbida.

«Sei bellissima, complimenti davvero», ha scritto una fan.

