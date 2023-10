Giusy Versace in ospedale al Gemelli: «Ricoverata due giorni fa, operazione alla gamba: fuori programma non simpatico»

di Redazione Web

Brutto spavento per Giusy Versace. L'atleta paralimpica è ricoverata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma e si è dovuta sottoporre a un intervento alla gamba. Tuttavia, con la sua solita forza Giusy Versace, ex concorrente di Ballando con le Stelle, nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ringrazia i medici e soprattutto, tranquillizza i suoi fan. Le foto social ritraggono l'atleta in un letto di ospedale. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto Giusy Versace nel dettaglio.

«Ok confesso. Da qualche giorno non rispondo al telefono chiedo scusas a tutti ma ho avuto un po’ da fare - ha scritto Giusy Versace a corredo del post Instagram -. Lunedì scorso, un fuori programma non proprio simpatico mi ha costretta prima ad un ricovero e poi due giorni fa, ad un intervento alla gambina.

Poi, ha aggiunto: «Ora tutto bene grazie al prezioso supporto e la grande professionalità dei medici e infermieri incontrati al Gemelli di Roma. Immensamente grata al bel team che si è preso cura di me sotto tutti i punti di vista e in tempi record. A volte dimentico di avere due gambe finte e quando il mio corpo urla, finisce che per fermarmi mi si deve ricoverare. Sto bene devo solo fare i conti con un po’ di dolore ma tornerò presto in piedi e poi accanto a me, c’è la mamma».

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 22:21

