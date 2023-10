Alessia Marcuzzi, imbarazzo sui social: «Io e la trap... Sono troppo 'Boomerissima'»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi, cresce l'attesa per il suo ritorno televisivo con la trasmissione Boomerissima. La conduttrice, infatti, da settimane condivide immagini, video e momenti particolari dei retroscena e backstage. Pronta a tornare in campo in una battaglia generazionale che vedrà contrapposte le varie generazioni. I personaggi, la musica, i programmi televisivi, ma anche gli oggetti, le mode e le cronache degli anni passati messi a confronto con il presente.

La showgirl inizia già a fare le prove e tenta con la trap, derivante dall'hip hop, spopolato negli anni Duemila, ma che in Italia ha visto il picco del riconoscimento solo intorno al 2010: ecco come Alessia Marcuzzi se la cava con questo genere musicale.

Alessia Marcuzzi e la trap

Alessia Marcuzzi si è messa in gioco testando il suo livello di conoscenza su quello che è il genere musicale, più recente rispetto ad altri molto più noti, che è la trap.

Ecco come si prepara per Boomerissima

Tra i vari preparativi per Boomerissima, la conduttrice ha condiviso anche con i fan alcuni modi con cui riesce a darsi la carica: tra questi, sicuramente il canto e il ballo restano i principali.

Con un video su Tiktok, infatti, la showgirl ha fatto sorridere i fan

