Alessia Marcuzzi, un regalo dagli autori di Boomerissima: «Mi provoca piaceri intensi». Ecco di cosa si tratta

di Redazione web

Alessia Marcuzzi (50 anni) si sta preparando per tornare in tv con una nuova edizione del suo programma su Rai2, Boomerissima. L'esordio della nuova edizione è previsto per il 31 ottobre, ma intanto lei si sta già preparando e esercitando con gli autori del programma per creare uno show dinamico e leggero, che possa piacere a tutti. Gli autori potrebbero averla vista più stressata del solito, visto il regalo inaspettato che le hanno donato proprio questa mattina.

Andiamo a scoprire che cosa le hanno regalato gli autori di Boomerissima.

Alessia Marcuzzi si prepara per la nuova stagione di Boomerissima: «In sala prove»

Il regalo inaspettato

Alessia Marcuzzi ha condiviso con i suoi follower un regalo inaspettato, ricevuto dai suoi colleghi di Boomerissima che l'hanno vista particolarmente stressata. Si tratta di uno scacciapensieri o massaggiatore per la testa che l'ha lasciata senza parole:«Devo dire che mi procura piaceri molto intensi...», ha ammesso facendo scoppiare a ridere gli autori del programma. Portare avanti uno show è stressante, ma forse Alessia Marcuzzi ha trovato un modo per alleviare la sua stanchezza fisica e mentale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 15:19

