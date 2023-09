Alessia Marcuzzi single, solo amiche e Boomerissima: nessun passo indietro

di Luca Uccello

Un weekend di relax. Con le amiche. Senza un uomo. Già perché nella vita di Alessia Marcuzzi, come racconta il settimanale Chi, non c'è nessuno ora. Nessun compagno in vista. Nemmeno nessun passo indietro, verso suo marito Paolo e un matrimonio finito.

Relax a Capri

La conduttrice di Boomerissima ha scelto ancora una volta Capri per prendersi un po' di tempo per sé. Lo ha fatto con le sue amiche di sempre e con la "padrona" dell'Isola, la nota Marcellina.

Non c'è un amore nuovo ma c'è un amore vecchio che non passa mai. Il suo lavoro. Ed Alessia ha deciso da tempo di portare avanti un progetto scritto da lei, secondo le sue passioni. Boomerissima è stato un successo. Uno di quelli che vuole ripetere. In fondo l’eterna “sfida” fra boomer e millennial, che tornerà in onda il 31 ottobre su Raidue, c'è sempre, non passa mai.

Certo un uomo le manca. Le manca anche suo figlio Tommaso che ormai è grande e vive e lavora a Milano dove vive e lavora anche suo padre, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter.

Tutta le sue attenzioni sono per sua figlia Mia di 12 anni, un’età critica, e Alessia ha messo lei al primo posto. Per questo un uomo oggi può ancora aspettare. Un uomo che però Alessia deve ancora conoscere...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 10:36

