Alessia Marcuzzi sexy in cucina: ultimo tango. I fan: «Beata la credenza», e lei risponde così

di Cristina Siciliano

Bisogna saperci arrivare ai 50 anni come Alessia Marcuzzi. La showgirl dal Dna multitasking si è mostrata ai fan sul suo profilo Instagram con un video in cui mette espone il suo fisico snello, tonico e muscoloso e... tanta sensualità. Ancora una volta Alessia Marcuzzi si riprende in cucina in versione sexy. «Ultimo tango», ha scritto la showgirl a corredo del post citando il celebre film di Bernardo Bertolucci "Ultimo tanto a Parigi". Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

L'ex concuttrice dell'Isola dei Famosi ha aperto le porte della sua cucina ai suoi follower pubblicando un video sexy che non è passato per niente inosservato.

«Sei splendida, tanta roba», ha scritto una fan. E ancora: «Ma ci vorrei arrivare alla tua età così, complimenti una splendida 50enne». «Io identica ate quando cucino.. ovviamente non è vero. Sei stupenda». «Beata la credenza», ha scritto ancora un altro fan. E la conduttrice ha risposto con tre emoji che ridono.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 10:35

