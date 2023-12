Alessia Marcuzzi a Da noi... a ruota libera: «Sto scrivendo un nuovo programma e tutto grazie a Fiorello». Di cosa si tratta

di Redazione web

Alessia Marcuzzi è stata ospite nel programma di Francesca Fialdini, Da noi... a ruota libera dove ha parlato del suo show Boomerissima, del suo amore per la famiglia e il Natale e dove ha svelato di essere al lavoro per un nuovo programma. L'intervista della conduttrice romana è stata molto divertente e Alessia e Francesca hanno anche scoperto di avere in comune un grande amore: Luis Miguel «Eravamo pazze di lui!» hanno detto ridendo.

L'intervista di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha cominciato la sua intervista parlando del Natale: «Io amo il Natale cioè in questo periodo entro proprio nel mood lucine, renne, maglioni colorate. Ho anche un sacco di pigiamoni con le stampe, mica vado a letto come mostro su Instagram… figurati! Per noi è quasi più importante la Vigilia che il 25 e stiamo tutti in famiglia. Ci sarà mia nonna “Mela” (Carmelina, ndr) che ha compiuto 100 anni ed è il pilastro della nostra famiglia, cucina per tutti, ci dà l’energia, è fantastica». Poi, la conduttrice ha parlato dei suoi balletti su Boomerissima: «Io non so ballare bene però a Boomerissima ho imparato. Quando Carlo Conti mi ha consegnato il premio con le scarpette è stata davvero una soddisfazione. Le coreografie sono state tutte difficili e non ballando con ballerini professionisti è ancora più difficile perché non hai un maestro che ti guida. Il tango con Gabriel Garko è stato bellissimo, anche se, molto complicato, lui è bravissimo a ballare ma non è stato semplice preparare quel balletto. Mia figlia quando le facevo vedere i balletti di Boomerissima mi diceva sempre: “Mamma non sei molto portata”».

Il nuovo programma di Alessia Marcuzzi

Infine, Alessia Marcuzzi ha parlato del suo siparietto a Viva Rai2! quando ha ballato tra le macchine nel traffico: «Queste cose te le riesce a far fare solo Fiorello. Con lui ho lavorato tantissimi anni e quindi sa benissimo cosa farmi fare ma queste cose a contatto con la gente mi piacciono molto e Fiorello lo sa, perciò, mi butta in mezzo. Non mi imbarazza fare cose strane in mezzo alle persone che mi guardano male, mi fa ridere. Adesso, sto scrivendo un nuovo programma in cui ci saranno tante sorprese per le persone comuni: mi piace tanto il contatto con la gente che mi segue sempre con tanto affetto. Sarà una prima volta anche questo e tutto è cominciato proprio grazie a Fiorello perché dopo l’esibizione a Viva Rai2! ho ricevuto tantissimi messaggi dalle persone che si sono complimentate e che mi hanno dimostrato tanto amore».

