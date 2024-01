Antonella Fiordelisi e gli ex di Belen: «Con Stefano De Martino una volta sola. Antonino Spinalbese? Procederò per vie legali»

Antonella Fiordelisi è stata al centro delle polemiche nelle ultime ore, in seguito alle voci su presunte frequentazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Nulla di sconvolgente, se non fosse che entrambi sono stati ex di Belen (marito e compagno) e l'ex gieffina era solita condividere messaggi di supporto per la showgirl argentina. E i fan sul punto si sono divisi: alcuni l'hanno descritta come «persona falsa», altri l'hanno difesa a spada tratta. Adesso tocca a lei dire la sua verità dopo che in un primo momento aveva detto di non essere mai stata con persone sposate.

Andiamo a scoprire che cosa ha rivelato Antonella a Fanpage, soprattutto dopo aver ricevuto un messaggio audio di fuoco da parte di Belen la notte di Capodanno dove la riempiva di insulti per le storielle che aveva avuto con i suoi ex fidanzati.