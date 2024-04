Antonino Spinalbese torna nel salone di parrucchieri: «Non sento la necessità di essere famoso»

di Redazione web

Antonino Spinalbese ha sempre dichiarato che la fama non gli è mai interessata più di tanto e che la partecipazione al Grande Fratello Vip è stata un'occasione più per far conoscere la sua persona (senza essere "l'ex di") che per altro. Il 29enne, ormai ex fidanzato di Belen Rodriguez nonché papà della sua seconda bambina Luna Marì, ha deciso di ritornare a fare ciò che ha sempre amato e che faceva anche prima di conoscere la showgirl argentina: il parrucchiere. Antonino è uno dei protagonisti del nuovo numero di Chi in edicola oggi.

Antonino Spinalbese torna in salone

Anotnino Spinalbese, dopo la breve parentesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip ha deciso di tornare nel salone di Aldo Coppola, uno dei parrucchieri più noti d'Italia, a svolgere la professione che l'ha sempre appassionato fin da quando era bambino. Nella sua recente intervista a Chi ha spiegato il motivo per cui ha deciso di continuare a coltivare questa sua passione continuando a migliorare anche con i consigli degli esperti del suo settore.

Antonino Spinalbese papà

Antonino Spinalbese è un papà innamoratissimo della sua bambina Luna Marì che, quando può, strapazza di coccole, porta al parco giochi per farla correre e divertire insieme agli altri bambini e che, più volte anche nella casa del GfVip, ha definito come l'amore più grande e vero della sua vita.

