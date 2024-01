Belen: «Trovatevi qualcuno di intelligente, il sesso non basta». Nuova frecciatina agli ex?

Belen è tornata in Italia dopo qualche settimana di vacanza nella sua Argentina. A Buenos Aires ha trascorso dei giorni felici insieme alla sua famiglia, al compagno Elio Lorenzoni e, ovviamente, ai suoi bambini Santiago e Luna Marì. Tra una foto della spiaggia all'alba e uno scatto sexy allo specchio, non sono mancati i messaggi che avevano il sapore di frecciatine. Infatti, Belen è partita alla volta del Sud America, litigando via social con l'ex Antonino Spinalbese al quale ha dato appuntamento in tribunale... sarà per lui l'ultima stoccata su Instagram?

La storia Instagram di Belen Rodriguez

Esiste anche il linguaggio non verbale e Belen Rodriguez sembra proprio amarlo. La showgirl argentina, infatti, molto spesso, comunica sui social tramite canzoni, versi di brani che le piacciono, immagini o quadri che per lei hanno un significato ben preciso e che, chi la conosce bene sa che non sono pubblicati a casaccio.

Una delle ultime storie Instagram delle scorse ore, è un'immagine che riporta un messaggio ben preciso: «Trovatevi qualcuno di intelligente, perché ci saranno giorni in cui il sesso non basterà. Scoprirete quant'è bello parlare, bevendo un bicchiere di vino». I tanti fan di Belen hanno pensato che il messaggio fosse una frecciatina nei confronti dei suoi ex e qualcuno ha ipotizzato verso Antonino Spinalbese in particolare, dato che, la relazione con lui è durata molto meno del matrimonio con Stefano De Martino. Tuttavia, restano solo ipotesi, dato che, come sempre, la showgirl non si è espressa oltre.