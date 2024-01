Belen e Antonino Spinalbese, pace fatta per il bene di Luna Marì? L'abbraccio dopo la lite: «Ha prevalso la ragione»

di Redazione web

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano avere trovato un punto di incontro e avere fatto pace. Infatti, gli utenti social, gli amanti del gossip e i fan di entrambi li avevano lasciati nel bel mezzo di una discussione violenta che si era consumata a colpi di storie e stoccate al veleno postate su Instagram. Ora, i genitori della piccola Luna Marì sembrano avere trovato un equilibrio proprio per il bene della bambina.

Belen e Antonino Spinalbese si rivedono

Il settimanale Chi è riuscito a paparazzare Antonino Spinalbese che suona al campanello della casa in cui Belen abita con i figli a Milano. Il 28enne è andato a prendere la piccola Luna Marì che, stando a quanto dichiarato da lui sui social, non vedeva da prima delle festività natalizie. Dalle foto che il giornale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato, il papà sembra essere molto contento di riabbracciare la bambina che, nel frattempo, è occupata a fargli vedere il nuovo giochino con cui si sta divertendo.

In questo momento, stando a quanto si legge nel servizio, Belen e Antonino avrebbero trovato un punto di incontro per il bene di Luna Marì, per farla crescere nel modo più sereno e tranquillo possibile. Si legge: «Ha prevalso la ragione di due persone che si sono amate».

La mediazione degli avvocati

Secondo Chi, la pace tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbe tornata anche grazie al lavoro e alla mediazione degli avvocati di entrambi: «Si sono lasciati molto velocemente e ora si ritrovano, quasi come due estranei, a decidere i tempi e i modi per vedere la figlia».

