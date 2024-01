Belen scrive una poesia per le donne: «Il mio corpo mi ha chiesto di non combattere. Lui è un maschio, hai già perso»

di Redazione web

Belen Rodriguez ha scritto una poesia e tramite i suoi versi ha raccontato la sua idea di donna nella società odierna, della sofferenza che prova nei confronti dei pregiudizi, oltre ai quali, non riuscirà mai andare. In tanti sono rimasti molto sorpresi dalle parole della showgirl e le hanno riservato moltissimi complimenti per le belle parole utilizzate. Poi, però, Belen ha pubblicato una storia alquanto misteriosa.

La poesia di Belen

Belen Rodriguez ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram. La showgirl ha postato due foto, un suo primo piano e lei mentre scrive la sua poesia su come è vista la donna nella società odierna: «IL MIO CORPO MI HA CHIESTO DI NON COMBATTERE...Intanto è una causa persa. Quando nasci donna non vincerai mai contro lui, contro “il pregiudizio”. Lui è un maschio, hai già perso. Sarai sempre più debole, sempre più stupida, sempre più fragile, il sesso debole dicono, dicono….. Squilibrata, colpa degli sbalzi ormonali! Quindi, fuori luogo. Pazza, paranoica…..già! Non andrà mai bene. Se lavori, se non lavori, se sei mamma, se non lo sei, se sei indipendente oppure o una mantenuta, se vai in palestra, o ti lasci andare, se ti trucchi troppo o troppo poco, se sei giovane, troppo giovane per capire o troppo vecchia per sentirti giovane, se fai l’amore va bene se invece facciamo sesso sappiamo già come ci chiamano, se sai cucinare, oppure puzzi di fritto. Ma questa dote determina se sei una brava donna di casa oppure no! Se stai zitta sei una sottomessa, se dai voce alla tua vita “NON SEI UNA TIPA SERIA”, sei anche poco elegante, poco raffinata, sboccata, volgare, stronza e pure scema! Ma se poi stiamo in silenzio (e ho provato anche a fare questo) ACCONSENTIAMO, così dice il detto giusto? Allora che faccio parlo, non parlo? Vado a destra o a sinistra? Guardo in alto o guardo in basso? Vado al nord oppure vado al sud? Aspettate! Mi sento confusa. “Il corpo” mi ha chiesto di non combattere, perché essendo un maschio (IL CORPO) sa meglio di me che come faccio SBAGLIO. Belén».

La storia Instagram di Belen

Inoltre, Belen, dopo avere pubblicato la sua poesia, ha anche postato una storia in cui scrive: «I panni sporchi si lavano in casa.

