Belen "fa i conti" con Santiago: «Mamma dammi 60, te amo». La showgirl: «Mio figlio paga ma vuole il resto»

Belen Rodriguez ha trascorso alcune settimane di vacanza in Argentina, in compagnia della sua famiglia. Nella vita della showgirl argentina, come si può dedurre dai suoi canali social, specie da Instagram, sembra proprio essere tornato il sereno dopo un periodo alquanto buio come anche dichiarato da lei stessa. Belen, quindi, ha mostrato di avere voglia di divertirsi, di ballare, di ridere e scherzare e questo lo ha capito anche il suo bambino Santiago che le ha strappato un sorriso con la sua vivacità.

La storia Instagram di Belen

Belen Rodriguez, in questi giorni, sta pubblicando moltissime storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan come trascorre le giornate che, tra un ballo sensuale in spiaggia, un mate (tipica bevanda argentina) e un bacio con il suo Elio Lorenzoni, trascorrono molto veloci. In Argentina, la showgirl sembra riacquistare nuova linfa e si diverte moltissimo anche con Santiago e Luna Marì. Il protagonista delle ultime storie Instagram è proprio il bambino che lascia un bigliettino "d'avviso" alla mamma. Belen, quindi, lo mostra ai follower e scrive: «Mio figlio che paga il conto ma vuole il resto», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate. Infatti, sul pezzetto di carta si legge: «Tieni, per te... gira», quindi dall'altro lato c'è scritto: «Dammi 60 (probabilmente il resto, ndr). Te amo».

Belen e Santiago

Belen Rodriguez, in ogni intervista che rilascia, dice sempre che i suoi bambini Santiago e Luna Marì sono per lei le persone più importanti della sua vita e che per loro farebbe di tutto.

