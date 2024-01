Belen Rodriguez, emozione per mamma Veronica e papà Gustavo: «40 anni di matrimonio»

di Redazione web

Belen Rodriguez ha sempre detto che le persone più importanti della sua vita sono i membri della sua famiglia che viene prima di ogni cosa in qualsiasi situazione. Inoltre, durante le sue interviste, la showgirl argentina non manca mai di ricordare la sua infanzia che lei definisce sempre come un periodo meraviglioso della vita. Per Belen, Cecilia e Jeremias sono stati anni bellissimi anche e, soprattutto, grazie all'amore di mamma Veronica Cozzani e di papà Gustavo Rodriguez che, proprio oggi, 7 gennaio, hanno festeggiato 40 anni di matrimonio.

La storia Instagram di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha sempre dichiarato che quando, anche da ragazzina, pensava all'amore, le venivano in mente i suoi genitori che si sono conosciuti giovanissimi, si sono innamorati pazzamente e si sono sposati dando vita a una famiglia numerosa. Quindi, dato che oggi festeggiano 40 anni di matrimonio, la showgirl ha deciso di ripostare sulle proprie storie Instagram, la foto pubblicata da mamma Veronica che è all'altare con Gustavo. La nonna di Santiago e Luna Marì scrive: «E sono 40 anni... io avevo 20 anni e lui 23», aggiungendo un cuore rosso.

I commenti social

Il post della mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, è stato molto apprezzato sui social e ha riscosso moltissimo successo tra i fan.

Qualcuno ha scritto: «Lei uguale a Belen, lui la fotocopia di Jeremias», «Bellissima fotografia, l'inizio di un cammino meraviglioso» oppure ancora «Avete costruito una famiglia stupenda, frutto di un grande amore».

