Belen nostalgica pubblica una foto di quando aveva 14 anni: «Uguale a oggi, la più bella in assoluto»

«14 anni? Wow». Sono queste le parole che Belen ha scritto a corredo di uno dei suoi ultimi post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno scatto condiviso dalla showgirl argentina che la ritrae a 14 anni. Belen, sorpresa in questo periodo da un ciclone di gossip, si è rifugiata in Argentina dove grazie alla sua famiglia e il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni, sta ritrovando equilibrio e serenità. Il fermo immagine di Belen che la ritrae a 14 anni mostra una felicità spensierata e diventa un modo per ricordare quanto sia cambiata e cresciuta e quanto quella spensieratezza fosse davvero importante.

Belen su Instagram

Una foto spontanea in cui è impossibile non notare la somiglianza incredibile della Belen di oggi con quella ragazzina di 14 anni.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post che ha pubblicato Belen sul suo profilo Instagram. «La sua bellezza fin da fanciulla. Anche i capelli scuri ti stavano benissimo», ha scritto una follower. E ancora: «Sei praticamente uguale a oggi. La più bella in assoluto. Non pensare alle critiche. Meravigliosa creatura».

