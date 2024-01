Belen, vacanze in Argentina ancora rovinate dal maltempo: «Continua a diluviare»

di Cristina Siciliano

Era tornata a casa, in Argentina, per trascorrere i primi giorni del nuovo anno insieme a tutta la sua famiglia e alle persone che ama. Ma tutto è stato rovinato da una tempesta che ha causato danni e inondazioni in diverse parti del Paese. Infatti, Belen in uno dei suoi ultimi video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, si è mostrata in camicia da notte, asciugamano in testa e con una scopa in mano per spalare l'acqua e il fango.

La showgirl, alle prese con il nubifragio che ha colpito l’area di Reta, in Argentina, continua a mostrarsi particolarmente preoccupata per il maltempo. Anche perché, a distanza di qualche giorno, la situazione non è cambiata. Infatti, nelle ultime ore, Belen ha pubblicato un altro video in cui riprende con il suo cellulare la pioggia dovuta al maltempo. Nei video social che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo si può vedere il cielo illuminato dai continui fulmini provocati dal temporale, una vera e propria tempesta di pioggia. «Piove, diluvia».

Belen in Argentina

Belen ha approfittato di Capodanno per organizzare una reunion con la sua famiglia in Argentina, nella villa con piscina nella provincia di Buenos Aires. Ancora una volta, la showgirl argentina, insieme al suo compagno Elio Lorenzoni e i figli Santiago e Luna Marì, ha avuto la possibilità di respirare l'aria della sua terra natale. Tra le passeggiate in spiaggia, partite a polo e cene, Belen si dice "rinata" dopo l'ultimo periodo. E lo dimostrano le foto e i video che la showgirl argentina sta pubblicando nelle sue Instagram stories: tra questi anche l'esperienza della family nel deserto nei giorni scorsi.

D'altronde per la mente, l'effetto detox del silenzio e degli spazi infiniti è incomparabile.

