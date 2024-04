Belen Rodriguez e la chat whatsApp mamme della scuola: «Ho abbandonato subito, mi sono spaventata». Chi la gestisce per lei

di Redazione web

Belen Rodriguez è stata ospite nella puntata di Stasera c'è Cattelan di mercoledì 10 aprile. In tv ha parlato del legame con l'ex Stefano De Martino, dei tradimenti subiti in amore e Alessandro Cattelan le ha chiesto quali sono i suoi rapporti con le altre mamme dei bambini che vanno a scuola con Luna Marì e Santiago: lei ha risposto così.

Belen e i gruppi WhatsApp della scuola

La trasmissione Stasera c'è Cattelan ha finalmente avuto tra le protagoniste la bellissima Belen Rodriguez, che è stata intervistata dal conduttore riguardo il suo rapporto con le donne madri dei compagni di classe di Santiago. Cattelan le ha domandato se fosse attiva nel gruppo WhatsApp con gli altri genitori e la showgirl ha risposto che non ha mai partecipato alla chat. «Ho abbandonato subito» ha affermato Belen, spiegando di aver «visto tre/quattro cose che mi hanno completamente spaventata». Come fa a rimanere aggiornata? La ragazza ha detto di aver chiesto a sua madre di occuparsi di quel gruppo WhatsApp e ha ammesso che non domanda spesso cosa accada all'interno. «Me ne vergogno un po’ di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po’ anarchica in questo, nell’allevamento dei figli», ha confessato Belen.

Belen: Mi ritengono poco amichevole? Non me ne frega nulla

La Rodriguez, dopo 20 anni nel mondo della televisione, non intende scandalizzarsi per le critiche e le opinioni negative che gli altri potrebbero avere su di lei.

Alessandro Cattelan era curioso di sapere se legge le notizie che la rigurdano, ma la showgirl ha risposto che non guarda mai i gossip, o meglio, non lo fa più: la Rodriguez ha ammesso che all'inizio della sua carriera dava molta importanza a ciò che la gente diceva di lei e si teneva informata sulle opinioni altrui, ma questo la ha ferita irreparabilmente per vario tempo. Solo dopo anni ha ritrovato la serenità, tenendosi lontana dal parere degli haters: «La fama di colpo mi ha travolto e quindi soffrivo, ora leggo poco le notizie», ha spiegato Belen - «Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui social leggo e rispondo anche ai follower. Sono grata a chi scrive qualcosa di positivo e quindi mi viene da rispondere. Poi c’è anche chi mi fa arrabbiare e rispondo anche a loro con cose del tipo ‘mi dispiace, ti abbraccio’», ha concluso la showgirl.

