Belen Rodriguez si confessa da Cattelan: ecco perché ha perdonato il tradimento di Stefano de Martino

Belen Rodríguez è stata una delle ospiti di Stasera c'è Cattelan, il programma condotto dall'ex presentatore di X-Factor anadata in onda su Rai2 il 10 aprile. Durante l'intervista la showgirl argentina ha parlato molto di sé, soffermandosi soprattutto sulla fine della sua lunga relazione con Stefano De Martino.

«Ho perdonato Stefano»

Nel corso della puntata, Belen ha raccontato la sua relazione con Stefano De Martino e i numerosi tradimenti dell'ex ballerino di Amici. Ma non è tutto, perché la showgirl ha anche dichiarato di aver perdonato il suo ex marito. Ma per quale motivo è successo? Cosa avrà mai affermato nel salotto televisivo di Rai Due? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa ha detto nel corso della puntata sul suo altalenante matrimonio e sulla fine di quella lunghissima relazione che per anni è stata in grado di tenere gli italiani incollati alle notizie di gossip.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 08:36

