Cecilia Rodriguez, prove di matrimonio: ecco i vestiti delle damigelle. «La festa durerà tre giorni»

«I sogni son desideri», è l'incipit della colonna sonora di Cenerentola ma è la rappresentazione anche di quello che accade quando si varca la soglia di Disneyland Paris. Lo sa bene Cecilia Rodriguez che nei giorni scorsi, insieme al suo futuro marito Ignazio, sua sorella Belen e i suoi nipotini, Santiago e Luna Marì, ha trascorso un weekend nel parco divertimenti più grande e più frequentato d'Europa per festeggiare il compleanno di suo nipote «Santi».

Il racconto di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez è tornata a casa e naturalmente ha raccontato ai suoi follower com'è stata la sua esperienza a Disneyland Paris insieme alla sua famiglia. «Non riesco a uscire dal mood Disney - ha spiegato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -.

I preparativi

Subito dopo, Cecilia Rodriguez si è data nuovamente ai preparativi per il matrimonio con Ignazio Moser e per essere precisi, è andata dall'Atelier Emè. La sorella di Belen ha pubblicato infatti una foto nelle sue Instagram stories con il modello del vestito che probabilmente indosserà una delle sue damigelle. «Piccole che crescono ed io mi emoziono solo a guardarle». Non si vede il volto della protagonista della foto poiché Cecilia ha provveduto a coprirlo con un cuore (probabilmente per la giovane età).

Il matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio si sposeranno il 30 giugno in Toscana, più precisamente in Maremma. La sorella di Belen ha spiegato che ci sarà ben più di una festa, anzi, il tutto durerà circa tre giorni. Tra i dettagli del matrimonio resi noti c'è il ruolo della sorella, Belen Rodriguez, che «sarà la mia damigella d'onore».

