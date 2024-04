Belen svela Rebeya: il suo progetto segreto è un brand di make up. I prezzi dei prodotti e la reazione dei follower

di Cecilia Legardi

Belen Rodriguez ha finalmente svelato cos'è il progetto segreto a cui sta lavorando da tempo e di cui ha dato qualche anticipazione sui social: una linea di prodotti make-up che la showgirl ha deciso di chiamare Rebeya (che significa "molto bella"), pronta alla distribuzione e alla vendita. Ma quanto costano?

Belen Rodriguez annuncia l'arrivo dei prodotti Rebeya

Belen si fa strada nel commercio dei prodotti di bellezza con il progetto Soy Rebeya, di cui, fino a oggi, non era ancora possibile acquistare nulla né conoscere più informazioni. La showgirl aveva rivelato solo qualche dettaglio qua e là sui suoi profili social, senza mai dire apertamente a che cosa stesse lavorando, tanto che alcuni fan avevano creduto che si trattasse di un album musicale. È stata proprio lei a svelare il brand e dare la notizia che i prodotti make-up sono pronti per la vendita. Il video promozionale che Rodriguez ha pubblicato su Instagram la mostra in top e gonna neri, orecchini dorati e un paio di tacchi sottili mentre viene truccata da sinuose mani di altre donne. Mascara, rossetto e lucidalabbra hanno la forma di un corpo femminile sensuale, il marchio stampato in bianco e, infine, caratterizzano il packaging i colori freddi: in particolare, cacao e verde salvia.

Rebeya: i prezzi e la reazione dei follower

Il sito web del brand si sta riempiendo di esclusivi prodotti per il trucco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA