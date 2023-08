Belen in vacanza con Elio? La foto di mamma Veronica inganna i follower: ecco la verità

di Redazione Web

Belen Rodriguez continua a godersi le sue vacanze insieme a tutta la famiglia, ma si sospetta che con il "clan" dei Rodriguez possa esserci anche la presunta nuova fiamma della showgirl argentina, Elio. L'imprenditore bresciano, è stato sorpreso in diverse occasioni insieme a Belen, al punto da far pensare che sia il nuovo compagno dopo l'ennesima rottura con Stefano De Martino, ma ancora non c'è stata alcuna conferma a riguardo.

La foto misteriosa

A far scatenare ancora di più i sospetti e i rumors è stata una storia pubblicata sul profilo Instagram dalla mamma di Belen, Veronica Cozzani. La nonna della piccola Luna Marì e di Santiago ha immortalato un momento divertente in piscina con la nipotina, ma su quello scatto sono nati molti dubbi.

Si è subito pensato che a tenere in braccio la bambina fosse proprio Belen e in acqua con lei ci fosse Elio, inquadrato da lontano e poco riconoscibie.

Subito si sono accesi i gossip sull'ufficializzazione della loro unione, ma presto è spuntata un altro dettaglio.

I rumors

Tanti stanno facendo notare che in realtà quella in acqua sarebbe Cecilia, sorella di Belen, tra l'altro le due donne si somigliano molto e confonderle di spalle è molto facile.

I due non hanno mai nascosto di amare i bambini e sono sempre apparsi molto felici di giocare con i nipotini sui social. Errore o gaffe dunque? Solo il tempo chiarirà cosa sta succedendo nel cuore di Belen.

