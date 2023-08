Aurora Ramazzotti nuda sotto la doccia nella foto su Instagram, travolta dagli hater: «Questione di stile»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le sue vacanze estive insieme alla famiglia e agli amici in Sardegna, sempre presenti con lei il compagno Goffredo e il piccolo Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continua ad aggiornare i suoi followers sui social con foto e video, ma uno degli ultimi post ha scatenato moltissime polemiche a causa di una sua foto senza veli.

Nel riassunto delle sue vacanze Aurora mostra uno scatto di lei completamente nuda mentre si fa una doccia in giardino. Una foto che non è piaciuta a parecchie persone che l'hanno accusata di essere inopportuna, senza stile, e non sono mancati i commenti di chi sostiene che non possa permettersi di fare certe cose in quanto mamma.

Maestra, purtroppo, in questo è Chiara Ferragni, criticata in diverse occasioni per apparire sexy o poco vestita e di oltraggiare per questo il suo ruolo di madre. Stessa sorte è toccata alla Ramazzotti.

Body shaming

Tra chi l'accusa per una "questione morale" c'è chi fa anche body shaming e commenta la fisicità di Aurora a pochi mesi dal parto, sottolineandone delle imperfezioni.

In passato la figlia della Hunziker aveva ammesso di aver sofferto molto per i continui paragoni con sua madre e di aver vissuto male il fatto che le dicessero che era più brutta di lei.

Venerdì 18 Agosto 2023

