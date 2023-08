Aurora Ramazzotti, Cesare in barca con 'zia' Sara Daniele e papà Goffredo: a bordo anche un ospite speciale

di Redazione web

Giornata in barca per Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare. Con bandana e pantaloncini arancioni abbinati, il nipote di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha conquistato i fan. Per la giornata, anche l'amica Sara Daniele, figlia del cantante Pino Daniele, che per l'occasione ha intrattenuto il neonato con smorfie e baci, mentre Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza si sono immortalati in uno scatto romantico.

Ospite speciale

L'ospite speciale a bordo della barca è Oliver, il cagnolino di Aurora Ramazzotti che per l'occasione si è messo in posa per un selfie con la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

'Zia' Sara Daniele

L'amicizia senza fine tra Sara Daniele, figlia del cantate napoletano Pino, e Aurora Ramazzotti continua a "gonfie vele" in barca. 'Zia Sara' con il piccolo Cesare intrattiene smorfie e baci mentre Aurora può godere di qualche istante di intimità con il suo fidanzato Goffredo.

Tra le due, un'amicizia incondizionata, messa a dura prova dai fan che pensano che la vicinanza che ha Sara Daniele con il compagno della figlia di Michelle Hunziker potrebbe diventare con il tempo qualcosa di cui l'influencer debba preoccuparsi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 15:58

