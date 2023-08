Aurora Ramazzotti, cena di Ferragosto con gli amici. Ma la poesia (in rima) con dedica non ha l'effetto sperato: «Che ca*ata»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno trascorso il loro primo Ferragosto da genitori, festeggiandolo con il loro piccolo Cesare durante il giorno con e gli amici di sera. Dopo aver salutato nonna Michelle Hunziker che è volata verso la Germania, a Monaco, il giorno prima a causa di impegni lavorativi, mamma Aurora e papà Goffredo hanno organizzato una cena insieme ai loro amici per festeggiare il 15 agosto in compagnia. Per ringraziarli, uno dei loro ospiti si è cimentato in una poesia molto intensa e il commento di Aurora Ramazzotti non è passato inosservato.

Aurora Ramazzotti e la poesia dedicata

L'amico di Aurora Ramazzotti, Alessandro Montagna, ha deciso di dedicare una poesia molto speciale a tutti i presenti alla cena organizzata dalla figlia di Michelle Hunziker, ma i commenti alla fine non sono stati proprio quelli sperati.

Alessandro, con molto impegno e passione per l'arte della rima baciata, si è alzato in piedi e ha recitato: «Ragazzotti abbronzati e brilli, a tratti cotti. La nostra prima cena insieme a Ferragosto, è scritto: ci divertiremo ad ogni costo.

Mentre tutti riprendevano la scena esilarante, Aurora Ramazzotti a stento è riuscita a trattenere le risate. Impossibile non notare la sua espressione sulla parola iniziale, "ragazzotti", che fa rima con il suo cognome e - si suppone - sia stata scelta non a caso. Solo alla fine ha commentato con: «Posso dire che cagata?», tra il divertimento degli ospiti e del "poeta" stesso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 08:50

