Aurora Ramazzotti, la fan la avverte: «Sara e Goffredo troppo fisici, stai attenta». Lei ricorda il "tradimento" durante la pandemia

Il rapporto tra Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti e papà del piccolo Cesare, e la migliore amica di lei, Sara Daniele ha radici molto profonde. I due sono cresciuti insieme e si trattano come sorella e fratello. Un rapporto di pura amicizia che va avanti da tutta la vita e di cui Aurora non è mai stata gelosa perché è proprio grazie alla loro amicizia se lei ha conosciuto Goffredo. Sara Daniele, infatti, ha fatto da Cupido tra i due, pensando che potessero essere fatti l'uno per l'altra. Eppure, i fan di Aurora Ramazzotti sono molto attenti alle dimostrazioni di affetto tra i due amici e sospettano che possa nascere qualcosa in più.

Aurora Ramazzotti e il dubbio sul tradimento di Goffredo Cerza

Una fan di Aurora Ramazzotti, dopo aver visto le storie condivise dalla figlia di Michelle Hunziker, dove ci sono Goffredo e Sara che si abbracciano, le ha scritto un messaggio in cui la avverte: «Lo so che te lo dicono tutti, ma butta un occhio, sono troppo fisici. Non credo assolutamente che ti tradiscano, ma credo che a forza di essere così attaccati si possano innamorare!!»

La risposta, ironica, di Aurora Ramazzotti non si è fatta attendere: «Farò attenzione, grazie del consiglio!» e poi ha voluto ricordare il "tradimento" di Goffredo durante la pandemia.

Il "tradimento" di Goffredo

Nel 2020, durante il primo lockdown, Aurora Ramazzotti aveva fatto uno scherzo decisamente troppo realistico alla mamma Michelle Hunziker, con l'aiuto de Le iene e di Goffredo Cerza e Sara Daniele.

La ragazza era andata a trascorrere il periodo della quarantena a casa della mamma, con il fidanzato e la migliore amica. I tre avevano deciso di fare uno scherzo a Michelle: Goffredo e Sara avrebbero finto di avere una relazione, tradendo così Aurora Ramazzotti.

Lo scherzo è stato epico e Michelle è rimasta a bocca aperta, incredula di ciò che sarebbe potuto succedere.

