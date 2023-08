Aurora Ramazzotti al concerto di Lazza, scatenata con Goffredo e 'zia Sara'. Ma i fan s'infuriano: «E Cesare?»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti si è concessa una serata libera dagli impegni di mamma, insieme al compagno Goffredo Cerza e alla migliore amica Sara Daniele. I tre hanno trascorso il sabato sera ballando e cantando al “Red Valley Festival” dove ad esibirsi in concerto c'era Lazza. La mamma di Cesare ha pubblicato alcune storie in cui immortala Goffredo che stringe tra le braccia la migliore amica Sara, con scritto «Papi e zia». I due sono amici dall'infanzia ed è stata proprio la figlia di Pino Daniele a far conoscere Auri e Goffredo che si sono subito innamorati. Per il piccolo Cesare, Sara Daniele sarà sempre una «zia acquisita».

Aurora Ramazzotti, prima volta al mare di Cesare: «Girate le balle dopo 30 secondi»

Michelle Hunziker, nonna sempre più innamorata del nipotino: «Io e Cesare facciamo nanna in dolce compagnia»

Aurora Ramazzotti, dove hai lasciato Cesare?

Aurora Ramazzotti è andata a ballare insieme a Goffredo e alla sua migliore amica Sara Daniele e i fan si sono subito preoccupati, chiedendo dove fosse il piccolo Cesare. Molto probabilmente, Cesare è rimasto a casa, tra le dolci e amorevoli coccole della nonna Michelle Hunziker che è sempre più innamorata del piccolo e lo vizia come può. Mamma Aurora può divertirsi serena e tranquilla, sapendo che suo figlio si trova in al sicuro con Michelle.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Agosto 2023, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA