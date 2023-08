Aurora Ramazzotti, il pisolino con Cesare preoccupa i fan: «Così è pericoloso». Ma la mamma mette tutti a tacere

di Redazione Web

Capita un po' a tutti di provare quella sensazione di sonnolenza e leggera spossatezza in estate. E quando ci si sente stanchi e letargici cosa c'è meglio di un pisolino? E lo sa bene Aurora Ramazzotti che nelle ultime ore ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una tenera foto con il suo figlioletto Cesare dove entrambi si concedono un «pisolino estivo». Uno scatto che non è passato inosservato ai fan tant'è che sono stati molti gli utenti che hanno commentato il post social della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti e la tenera foto con il piccolo (o grande?) Cesare: «Sta crescendo»

Con gioia a suoi follower, Aurora Ramazzotti ha da poco condiviso sul suo profilo Instagram una tenerissima foto che esprime tutto l'amore che prova per baby Cesare, nato il 30 marzo nella clinica Sant'Anna di Sorengo (la stessa dove Michelle Hunziker aveva messo al mondo la sua primogenita Aurora).

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nella foto si mostra ai suoi fan distesa sul letto mentre abbraccia il suo piccolo Cesare.

Sono stati moltissimi i fan che hanno commentato il post Instagram di Aurora. «Amore incondizionato, uno scatto stupendo», ha scritto una fan. E ancora: «Che meraviglia, sono i pisolini più belli della vita». «Goditi ogni stante perché poi cresce. Questi sono i momenti più belli della vita», ha scritto ancora un altro fan.

Molti follower invece hanno criticato la posa di Aurora Ramazzotti definendola «pericolosa» per il bambino. «Dovresti mettere un cuscino dalla parte opposta e lui dovrebbe stare dalla parte interna del letto», ha scritto un utente. E ancora: «Così è pericoloso». Di conseguenza, Aurora non ci ha pensato due volte a fare chiarezza sulla situazione e ha così commentato: «Disclaimer: se avete figli sapete che ci sono delle volte in cui ci si addormenta e basta - ha commentato Aurora Ramazzotti sul suo profilo Instagram -. Tranquilli, di solito dorme nella culletta».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 16:35

