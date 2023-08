Aurora Ramazzotti, cena con le amiche e quella 'citazione' nascosta nelle stories: i fan notano il dettaglio

di Redazione Web

Citazione d'autore. Anzi d'autrice sarebbe meglio dire. Aurora Ramazzotti ha passato il sabato sera tra amici e buon cibo, ma al giro di amari non si è fatta mancare un grande classico: la tequila. Ed ecco che sul tavolo c' è un cartellino con una frase "Te amo, Te quiero, Tequila": Aurora non ha esitato e l'ha fotografato subito. La frase è presa dalla canzone di Elettra Lamborghini "Pistolero", una hit che ha fatto ballare tutti la scorsa estate. Insomma, una vera e proprio citazione.

In vacanza

E, nel mentre, la stessa Elettra si esibisce sui palchi di diverse città d'Italia col suo tour.

