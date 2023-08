Eros Ramazzotti bacia sulle labbra la figlia Aurora al concerto. I fan: «Un papà così me lo sogno»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti è stata spettatrice d'eccezione dello show di papà Eros Ramazzotti a Taormina. La 26enne e il cantante sono stati protagonisti di un duetto dolcissimo sulle note del successo 'Un'emozione per sempre'. Un amore indissolubile quello tra i due: il cantautore è sempre stato vicino alla primohgenita, anche dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker. Il video del duetto tra i due è diventato subito virale sui social. Il motivo? Non è mancato un gesto d'affetto di papà Eros che non è passato inosservato ai fan: un bacio sulle labbra della figlia Aurora. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Aurora Ramazzotti al concerto di papà Eros a Taormina, lui sculetta per la figlia: il video è esilarante

Aurora Ramazzotti, i teneri auguri a Raffaella (figlia di Eros e Marica Pellegrinelli): «Mi hai insegnato l'amore»

Durante l'esibizione, Eros Ramazzotti, sulle note di 'Un'emozione per sempre', si è avvicinato alla figlia Aurora e insieme hanno cantato la canzone mentre lui, nel frattempo, le accarezzava il viso.

Insomma, un gesto, quello di papà Eros, che ha dato modo ai fan di esprimere sui social la propria opinione e raccontare le loro esperienza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA