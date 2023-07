Aurora Ramazzotti, l'"incidente" e il silenzio social: «Vi spiego la mia assenza degli ultimi due giorni»

di Redazione web

La fobia per api, calabroni e vespe è una delle più diffuse e lo sa bene anche Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, infatti, ha rivelato come, questa paura per gli insetti, le abbia provocato la disintossicazione dal suo cellulare negli ultimi due giorni.

L'influencer, infatti, ha spiegato quanto sia stato difficile, nelle prime ore, vivere senza smartphone, poi, però, l'amara scoperta. Ecco di cosa si tratta.

«Stavo facendo il bagno in piscina e avevo il telefono in mano - ha spiegato Aurora Ramazzotti nelle sue stories di Instagram -, non chiedetemi perché, non lo farò mai più nella mia vita, e ad un certo punto è passato un calabrone gigante che era più simile ad un elicottero.

Era da due giorni che la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non pubblicava nulla sui social. Per questo motivo, ha spiegato come, l'assenza da ogni piattaforma, abbia rappresentato una specie di disintossicazione.

Oggi, la giovane mamma torna su Instagram per raccontare della disavventura e per spiegare che senza social si sta bene, anzi, quasi meglio: «Non ho ancora voglia di riprendere whatsapp in mano», ha concluso Aurora Ramazzotti.

