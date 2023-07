Aurora Ramazzotti e lo 'Zaino-gate': «L'hanno trovato, ma non cantiamo vittoria troppo presto». Cosa è successo

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è stata una delle damigelle al matrimonio di Francesca De Stefano e Santo Versace, tenutosi a Roma, lo scorso fine settimana. Durante il viaggio di ritorno, la figlia di Michelle Hunziker ha perso lo zaino nel quale conservava i suoi trucchi per il make up, tra cui anche il gel fissante per le sopracciglia. Nelle ultime ore, in molti le hanno fatto notare che le sue sopracciglia erano molto disordinate e la ragazza ha dichiarato di aver lasciato tutti i suoi cosmetici nello zaino perso sul treno di ritorno.

Dopo aver fatto un appello social per ritrovarlo, Aurora ha aggiornato i suoi follower sulla situazione.

Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare incantato dal bisnonno (il papà di Eros). I fan: «Che tenerezza»

Aurora Ramazzotti, gli 'effetti' dello zaino perso sul treno. Una fan: «Ma cosa è successo alle tue sopracciglia?». Lei risponde così

Aurora Ramazzotti e la ricerca dello zaino perduto

La giovane showgirl ha aggiornato i suoi follower sulle ultime novità sul suo zaino perduto sul treno di ritorno da Roma. Aurora Ramazzotti ha detto: «Volevo aggiornarvi sullo zaino gate e dirvi che è stato ritrovato. Poi vi racconto meglio quando arriverà, non cantiamo vittoria troppo presto.

Per il momento sembra che tutto stia volgendo nel migliore dei modi e ai fan non resta che aspettare che lo zaino ritorni tra le mani di Aurora e sperare che a ragazza faccia un video in cui spiega che cosa contiene questo zaino che ormai è così famoso su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA