Michelle Hunziker, nonna single: «Non cerco un nuovo amore, ma ne sarei felice»

Michelle Hunziker è ormai una nonna single che, però, non ha alcuna intenzione di lasciare la speranza. Mentre la scorsa estate la showgirl svizzera è stata al centro del gossip con il flirt con il bel medico Giovanni Angiolini, quest'anno tutto tace sul fronte sentimentale.

Dopo la rottura con il suo (secondo) ex marito Tomaso Trussardi, Michelle si è concentrata sulla famiglia e non sembra aver avuto tempo per innamorarsi di nuovo. E, in un'intervista al settimanale Oggi, la conduttrice ha aperto a cuore aperto sulla sua vita amorosa.

Michelle Hunziker, calci e colpi di karate con il campione olimpionico Luigi Busà: «Voglio imparare tutto»

Aurora Ramazzotti e lo 'Zaino-gate': «L'hanno trovato, ma non cantiamo vittoria troppo presto». Cosa è successo

Michelle ha raccontato la sua prima vera estate da single dopo tanto tempo. Dopo i sette anni di matrimonio con Tomaso Trussardi e i quattro anni di convivenza. Dal loro amore è nata la prima figlia il 10 ottobre 2013, Sole, e la seconda, Celeste, l’8 marzo 2015.

«A tutti fa paura la solitudine, ma è un timore che va affrontato perché è solo quando stai bene da sola, quando non hai bisogno di stampelle, che puoi scegliere bene le persone che vuoi intorno. E poi quello è il momento in cui attiri le persone giuste». E lei dopo due divorzi, dopo quello vissuto anche con Eros Ramazzotti, crede ancora nell’amore?

La risposta di Michelle Hunziker è immediata: «Assolutamente sì e di brutto anche!». Michelle a 46 anni è pronta ad avere una nuova storia, a risentire quelle farfalle nello stomaco che tanto piacciono a tutti. «Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA