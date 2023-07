Michelle Hunziker, calci e colpi di karate con il campione olimpionico Luigi Busà: «Voglio imparare tutto»

di Redazione web

Michelle Hunziker è sempre stata una donna molto sportiva, non si ferma mai: dagli innumerevoli sport provati agli esercizi in palestra, condivisi sul suo canale youtube "Iron Ciapet" dove mostra gli allenamenti migliori per avere delle "chia*pe d'oro", anzi, di ferro, come dice sempre Michelle.

La conduttrice è sempre alla ricerca di nuove sfide da sottoporre al suo corpo che reagisce benissimo allo sforzo, vista la sua tonicità. A 46 anni, Michelle Hunziker è un simbolo di bellezza senza tempo, con un fisico che non dimostra il passare degli anni, anzi migliora.

La conduttrice di "Striscia la notizia" ha voluto cimentarsi in un nuovo sport e ad accompagnarla c'era il campione olimpionico Luigi Busà. Ma di che sport stiamo parlando? Il karate. Andiamo a vedere come e l'è cavata Michelle in questa nuova sfida.

Michelle Hunziker ha voluto provare un nuovo sport, di cui si è già appassionata e ha dichiarato «Voglio imparare tutto». Non è la prima volta che la conduttrice si reca al dojo di Brescia per una lezione di karate, ma questa volta era insieme al campione olimpionico Luigi Busà che l'ha aiutata a migliorare i suoi calci e i suoi colpi, rendendoli più performanti.

Michelle Hunziker era stata già fotografata nella palestra insieme al genero, Goffredo Cerza (27 anni) e al campione Alessio Sakara (41 anni), ex conduttore di Tu si que vales, ma questa volta ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni insegnamenti di Luigi Busà. Durante l'allenamento, Michelle è molto attenta, mentre indossa il suo kimono da karate, con la cintura blu. Luigi le insegna come sferrare un calcio al massimo della sua potenza e lei, con il volto corrucciato dalla concentrazione riesce a colpire il segno.

La determinazione della conduttrice è cosa nota: non si arrende di fronte alle difficoltà, ma le affronta sempre con molta grinta e con un bellissimo sorriso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 10:04

