Giorgio Armani compie 89 anni. Gli auguri di Michelle Hunziker: «Buon compleanno Giorgio. Sei la mia fonte d'ispirazione»

Giorgio Armani compie 89 anni. Un'esplosione di creatività ed eleganza che sembra impossibile da concentrare in una vita soltanto. Uno dei più importanti ambasciatori della moda italiana nel mondo, Giorgio Armani è nato l'11 luglio nel 1934. L'epiteto Re Giorgio non gli viene dato, certo, ironicamente: la sua moda è sinonimo di made in Italy e di savoir faire italiano in tutto il mondo. Ed è proprio Michelle Hunziker che nelle ultime ore, attraverso le sue Instagram stories, ha voluto fare gli auguri di buon compleanno allo stilista dedicandogli una tenera frase. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Gli auguri di Michelle Hunziker a Giorgio Armani

Ad oggi, Giorgio Armani, originario di Piacenza, ha alle spalle quasi cinquant'anni di carriera, se si considera che la prima collezione ed il marchio a suo nome sono nati nel 1975.

Oggi non si può altro che festeggiare il re della moda.

