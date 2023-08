Aurora Ramazzotti, i teneri auguri a Raffaella (figlia di Eros e Marica Pellegrinelli): «Mi hai insegnato l'amore fraterno»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è molto legata alla sua famiglia allargata e ai suoi fratelli e sorelle: dai figli di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, Sole e Celeste, a quelli di Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli, Raffaella e Gabrio Tullio.

Oggi è il compleanno di Raffaella Ramazzotti che compie 12 anni e Aurora le ha deidcato un post dolcissimo con alcuni scatti inediti, tra cui uno in cui la ragazza tiene tra le braccia il piccolo Cesare. Andiamo a vedere cosa ha scritto Auri.

Aurora Ramazzotti ha festeggiato il compleanno della sorellastra Raffaella Ramazzotti, figlia di Eros e Marica Pellegrinelli, con un post dolcissimo, dove ha scritto: «Si può dire che la nascita di Raffaela mi abbia realmente cambiato la vita. È stata la prima dei miei quattro fratelli, è arrivata dopo 14 anni da figlia unica e mi ha insegnato, tra le tante cose, un amore che non avevo mai conosciuto e di cui non sapevo di avere bisogno: l’amore fraterno. È quell’amore che ti insegna a condividere, a mettere in prospettiva, a crescere. Dal momento in cui l’ho tenuta tra le mie braccia ogni paura è svanita lasciando spazio a nuove sensazioni mai provate prima e dando inizio una nuova me. Oggi Raffa compie 12 anni e prenderla in braccio è sempre più difficile, anzi, tra poco sarà più alta di me. Oggi prende lei in braccio mio figlio e mi ricorda di quanto sia straordinaria la vita.

I fan hanno riempito i commenti con auguri e complimentandosi per la bellezza della ragazza e la dolcezza della foto che la raffigura con il piccolo Cesare tra le braccia.

