Michelle Hunziker “pazza” del nipote Cesare, la (tenera) foto che commuove tutti: «Baby time»

Michelle Hunziker si sta godendo le sue vacanze estive in Sardegna, insieme alla sua famiglia e, ovviamente, c'è anche il suo amato nipotino Cesare. La conduttrice svizzera non pubblica spesso foto con il bambino, però, in questi giorni se lo starà sicuramente strapazzando di coccole. Nell'ultima storia Instagram pubblicata da Michelle, c'è anche il piccolino che si gode tutti gli abbracci della nonna.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si sta godendo appieno le sue vacanze in Sardegna e, soprattutto, sta cercando di trascorrere più tempo possibile con il suo nipotino Cesare. La conduttrice svizzera è sempre molto felice quando parla o posta qualche immagine con il bambino di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La sua espressione dice tutto anche nell'ultima storia che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram: Michelle è stesa sul divano con in braccio il bambino e le da un tenero bacino sulla guancia, dall'immagine si vede tutta la sua felicità.

Michelle Hunziker non parla molto del suo nipotino, ma quando lo fa, è sinceramente felice e orgogliosa. La conduttrice, come la figlia Aurora, tende a mantenere quanto più alta possibile la privacy del bambino che, finora, non si è mai visto sui social se non di spalle.

