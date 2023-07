Michelle Hunziker: «Avrei voluto 10 figli. Ero una matta, Eros Ramazzotti era disperato. La nascita di Cesare? Non la dimenticherò mai»

Michelle Hunziker nonna dell'anno. Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma del piccolo Cesare e per la conduttrice è tempo di fare bilanci. Michelle ha fatto due chiacchiere con Diletta Leotta, pronta a dientare mamma, nel podcast Mamma Dilettante raccontando della sua esperienza prima da madre e poi da nonna. La Hunziker apre il cuore e promette alla giornalista che è pronta ad assisterla in sala parto, di tenerle la mano e di aiutarla a respirare durante il momento più importante della sua vita.

Michelle Hunziker mamma, il racconto del rapporto con Aurora

Michelle Hunziker ricorda la sua prima gravidanza: «Io avrei fatto 10 figli. Ho avuto Auri quando avevo 19 anni, era pronta, l’abbiamo voluta, è stata desiderata. Col fatto che poi ho iniziato subito a lavorare, non ne ho fatto subito uno dopo l’altro. Ma ti dico, se non fosse andata come è andata, ne avrei 10, la gravidanza di quando avevo 19 anni è stata pazzesca.

Il ricordo della nascita di Cesare

Michelle e Aurora sono praticamente cresciute insieme: «Con Auri c’è tantissimo vissuto. Lei adesso ha 27 anni quasi, quindi abbiamo vissuto tante cose. Poi io ero piccola, me la portavo a Los Angeles, a fare tutti i viaggi mamma e figlia».

E con la nascita di Cesare tutto è dientato ancora più forte: «Adesso è incredibile. È stata un’esperienza che penso di portarmi dietro tutta la vita. Ci sono delle cose nella vita che ti rimarranno per sempre: la nascita di Cesare, il momento in cui è uscito dalla pancia di mia figlia, mi viene da piangere anche adesso. E poi vedere anche che la mia Auri è diventata mamma all’istante. Ha visto il suo bebè, lei era pronta mentalmente, ma mi diceva: “Ho delle paure? Ce la farò?”».

