Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare festeggia il 'complemese': «4 mesi di noi». La dolce dedica social

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si stanno godendo le loro prime vacanze da genitori: sono, infatti, in Sardegna con il loro piccolo Cesare che, proprio oggi, domenica 30 luglio, ha compiuto 4 mesi. L'influencer e il compagno postano spesso foto e video insieme al loro bambino e oggi, la mamma ha anche aggiunto una piccola dedica alla foto pubblicate nelle proprie storie Instagram.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato, nelle proprie storie Instagram, una foto del compagno Goffredo Cerza che tiene il loro bambino Cesare su una spalla. L'influencer ha scritto: «4 mesi di noi», aggiungendo un cuore bianco. Il piccolino, infatti, è nato il 30 marzo scorso per la gioia di mamma e papà, ma anche, dei nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che sono molto affezionati al loro nipotino.

In tutti questi mesi, Aurora ha sempre preferito non mostrare il suo bambino perché, purtroppo, il mondo dei social può essere spietato anche con i neonati.

Aurora Ramazzotti è una mamma molto premurosa nei confronti del suo bambino Cesare e, molto spesso, posta foto, video e reel in sua compagnia. Fino ad ora, l'influencer si è separata solo una volta da suo figlio, in occasione del matrimonio di una coppia di amici, Cesare, però, era in mani sicura: con nonna Michelle.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 14:30

