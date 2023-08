Michelle Hunziker, Aurora 'spaventata' a cena a Porto Cervo: la mamma posta la foto. Ecco perché

di Redazione web

Pranzo in famiglia tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Insieme a Porto Cervo in un nota pizzeria del posto, mamma e figlia hanno condiviso il pasto che però, pare abbia preoccupato la neomamma del piccolo cesare.

In uno scatto che ritrae proprio la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, compare un piatto che sembra spaventarla. Cosa sarà successo? Scopriamolo insieme.

In forma dopo il parto: ecco come

Aurora Ramazzotti è diventata mamma di Cesare, avuto con Goffredo Cerza, il 30 marzo 2023. La showgirl figlia della showgirl e del cantante ha mostrato molto spesso senza filtri i cambiamenti del suo corpo dopo la gravidanza. Nelle scorse settimane, inoltre, ha confermato di aver ripreso la sua attività fisica dopo diversi mesi in cui la gravidanza e il parto l'avevano costretta a una vita più sedentaria.

Al ristorante con la mamma, però, una foto la immortala spaventata dinanzi a una pizza che sembra essere una Margherita. Sarà colpa della dieta?

La dieta di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti non ha mai approfondito se dopo il parto ha ripreso una particolare dieta per rimettersi in forma, ma l'allenamento e un alimentazione sana fanno già parte della sua routine.

