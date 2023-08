Michelle Hunziker e la dolce dedica alle figlie: «I miei tre veri successi sono tutti qui»

di Redazione web

Michelle Hunziker, in questo momento, si sta godendo le vacanze estive insieme alla sua famiglia: le sue figlie, Celeste, Sole e Aurora, il genero Goffredo Cerza e il suo adorato nipotino Cesare. La conduttrice svizzera sprizza gioia da tutti i pori e, sicuramente, la sua energia non è affatto una novità per i suoi fan. Michelle, comunque sia, spesso, dedica dolci pensieri alle sue bambine ed è proprio quello che ha fatto anche nelle sue ultime storie Instagram.

Le storie Instagram di Michelle Hunziker

Proprio questa mattina, martedì 8 agosto, Michelle Hunziker ha postato alcune storie Instagram in cui si mostra ai propri follower sorridente e pronta per un'escursione in barca insieme a Sole, Celeste, Aurora e Goffredo. La conduttrice svizzera, in questo momento è, infatti, in Sardegna dove, tra un tuffo e l'altro, sta documentando tutto sui social. L'ultimo video che ha pubblicato è una dedica alle sue figlie. Mentre loro sono a fare un bagno in acqua, Michelle le filma e scrive: «I miei tre veri successi nella vita sono tutti in acqua», aggiungendo un cuore rosso. La conduttrice ha sempre detto che diventare mamma è stata una delle gioie più grandi della sua vita e, infatti, al podcast di Diletta Leotta, "Mamma Dilettante", ha rivelato che avere tanti bambini è sempre stato uno dei suoi sogni più grandi.

Oltre ad essere innamorata delle sue figlie, Michelle Hunziker ha occhi solo per il suo nipotino Cesare che, a volte, compare anche nelle sue storie Instagram. La conduttrice ha detto che diventare nonna per la prima volta è stata una gioia inspiegabile.

