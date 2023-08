Michelle Hunziker, "operazione vespe" prima dell'allenamento: «Lilly mi aiuta a cercarle»

di Redazione web

Michelle Hunziker non ha mai nascosto di essere un'appassionata di arti marziali che pratica da anni. La conduttrice svizzera, comunque, è amante dello sport in generale e, proprio per questo motivo, non rinuncia mai ad allenarsi nemmeno quando è in vacanza. Nelle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, Michelle è in giardino con la sua cagnolina Lilly che la sta aiutando in un'operazione "cerca vespe".

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato nel proprio profilo Instagram, due video in cui si trova in giardino con la sua cagnolina Lilly. La conduttrice, che indossa il tipico kimono da karate guarda in basso e scruta il prato attentamente per scovare eventuali vespe o api. La sua fedele amica a quattro zampe la imita e annusa l'erba per capire se possano esserci eventuali pericoli. Michelle, poi, descrive la situazione: «Io e Lilly che cerchiamo le vespe nel prato», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate. Nella storie successiva, poi, la nonna di Cesare sta compiendo una figura di karate e scrive: «Mi manca la mia senpai ma nel frattempo mi tengo allenata nei kata».

Le vacanze di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, in questo momento, si trova in vacanza in Sardegna con la sua famiglia. La conduttrice, nei mesi scorsi, è stata anche in Costiera Amalfitana e sulla Riviera Romagnola, salvo passare qualche giorno a Milano per poi ripartire alla volta dell'isola.

