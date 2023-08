Ilary Blasi e il look sexy per la serata in discoteca in Sardegna: la foto con l'amica Michelle Hunziker

di Redazione web

Ilary Blasi si sta godendo le sue vacanze estive in diversi luoghi, italiani e non. La conduttrice romana, dopo essere stata in Brasile con il compagno Bastian Muller e a Londra insieme alla sorella Melory e alle amiche, si è rilassata qualche giorno a Roma e, poi, è ripartita. Nelle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, Ilary, con il suo trolley, si accinge a partire e svelerà solo in seguito dove si sta dirigendo: in Sardegna. Con lei anche Michelle Hunziker.

Se nel primo video pubblicato, Ilary Blasi non aveva svelato la sua destinazione, ecco che negli scatti successivi si capisce subito dove si trovi. La conduttrice, infatti, è a un party in una discoteca sarda e si fa immortalare con l'amica Michelle Hunziker che, in questo periodo, si trova proprio sull'isola, insieme alla famiglia, per trascorrere le vacanze estive. Ilary indossa un outfit molto sexy: un top metallizzato con una gonna lunga dello stesso colore.

Poi, l'ex moglie di Francesco Totti incontra alcune amiche, tra cui anche, Michelle Hunziker con la quale si fa scattare una foto.

I fan di Ilary Blasi sono sicuri che la conduttrice abbia programmato altri viaggi per le sue vacanze estive, anche se, nessuno sa se tali uscite saranno insieme al suo compagno Bastian o con i suoi figli. Niente paura, però, perché la conduttrice terrà aggiornata i suoi follower tramite storie Instagram.

