Ilary Blasi, la figlia Isabel la "prepara" per andare a vedere Barbie: «Secondo lei dovrei andare al cinema così...»

Ilary Blasi è pronta per andare al cinema a vedere il film evento Barbie. La conduttrice romana andrà ad assistere alle gesta della bambola Mattel e di Ken, insieme a sua figlia Isabel e a una sua amichetta. Le due bambine hanno, però, deciso di "conciare per le feste" Ilary che non ha potuto fare a meno di sottoporsi al trucco, parrucco e scelta di abito da parte di Isabel e dell'amica. L'ex moglie di Francesco Totti ha, poi, postato il risultato sulle sue storie Instagram.

Le storie Instagram di Ilary Blasi

Le ultime storie Instagram pubblicate da Ilary Blasi sono, allo stesso tempo, tenere ed esilaranti. La conduttrice spiega ai suoi follower che lei, Isabel e un'amichetta si stanno preparando per andare al cinema a vedere Barbie. Nel primo filmato Ilary mostra tre outfit tutti rigorosamente fucsia e scrive: «Le mie stylist scelgono un look per andare al cinema», le bambine, quindi, pescano una tutina rosa shocking attillatissima. Poi, nel video successivo, Ilary inquadra il suo viso e si vedono Isabel e l'amica che, munite di pennelli e mascara, truccano la conduttrice. Quindi, nell'ultima storia, l'ex moglie di Francesco Totti posta il risultato e scrive: «Secondo loro dovrei andare al cinema così...

I look per il film Barbie

Non c'è scritto da nessuna parte (e ci mancherebbe altro!) ma sono numerosissimi gli spettatori che si sono recati a vedere Barbie indossando qualche capo fucsia o scegliendo, addirittura, il total look rosa. Quindi, anche Ilary Blasi non fa eccezione, anzi: la conduttrice sarebbe perfettamente a tema con il colore dominante della pellicola record di incassi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 16:35

