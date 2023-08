Michelle Hunziker e la gratitudine: «Ho il cuore pieno di gioia». Cosa sta succedendo

di Redazione web

Michelle Hunziker sta trascorrendo le sue vacanze estive in Sardegna insieme ai suoi affetti più cari, ovvero le sue figlie e il suo nipotino Cesare. La conduttrice svizzera si racconta ogni giorno ai propri follower e così facendo li tiene sempre aggiornati su ciò che fa e su come trascorre le sue giornate. Nell'ultima storia pubblicata, Michelle ha scritto un dolce e profondo pensiero che ha a che fare con la gratitudine.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Nell'ultima storia Instagram che Michelle Hunziker ha pubblicato, ha postato una foto del panorama che vede dalla sua finestra e ha scritto: «E ogni mattina mi sveglio con tanta gratitudine nel cuore... Ho qui la mia famiglia, le mie figlie tutte, il mio nipotino, mio fratello, mia cognata e mia nipote. Questo riempie anima e cuore».

Michelle Hunziker ha più volte ribadito come la famiglia sia per lei la cosa più importante della sua vita e, proprio per questo motivo, spesso esprime questo pensiero sui social, tramite post o storie.

La conduttrice, inoltre, essendo molto vicina alle arti marziali orientali e a quel tipo di pensiero filosofico, pratica spesso l'esercizio della gratitudine come, infatti, mostra in questa storia.

Le vacanze di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si sta davvero divertendo in vacanza.

