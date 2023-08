Michelle Hunziker, «Sono profondamente innamorata» e spunta una foto romantica: ecco la verità

di Redazione Web

Michelle Hunziker si è innamorata. A dirlo è la stessa showgirl svizzera che pubblica una story in cui si mostra solare e sorridente, vestita con un abito giallo canarino, e un sorriso smagliante. Dietro di sè il panorma mozzafiato del paesaggio sardo all'imbrunire. «E' ufficiale, perdutamente innamorata della Sardegna e della sua energia» scrive in didascalia. La conduttrice sta trascorrendo dei giorni in pieno relax in terra sarda, insieme alla famiglia e, oltre a pubblicare posti da sogno, sembra essersene perdutamente infatuata.

La foto

Nella story successiva, poi, Michelle pubblica un tenero scatto: due ombre che si baciano.

Sull'isola

Michelle si è riunita con la figlia Aurora Ramazzotti e il genero Goffredo Cerza per trascorrere una giornata indimenticabile sullo yacht extra lusso dove potranno ammirare la bellezza del mare e fare tuffi incredibili. Per la bellissima giornata che si prospetta, Michelle ha scelto un pantaloncino di jeans e una camicia in lino bianco, sbottonato sul petto, che mette in risalto il costume da bagno bianco, mentre la figlia Aurora ha optato per un completo rosa, con camicia in lino e pantaloncino corto in lino dello stesso colore e un cappello per proteggersi dal sole.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 21:06

