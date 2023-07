Michelle Hunziker e il caldo torrido, lo combatte con l'ironia: «Quando ti svegli...». Il meme diverte i fan

di Redazione Web

"Ma che caldo fa" non è solo una canzone, ma ormai la frase che in molti dicono durante questa estate. Soprattutto in alcune zone d'Italia. In prima linea Michelle Hunziker sta soffrendo il caldo di questi giorni e ha trovato un modo per combatterlo. Sicuramente, con ironia. Nelle sue stories Instagram, la showgirl pubblica un meme che diverte i fan. «Quando ti risvegli dopo un pisolino estivo.. senza condizionatore» scrive sul video in cui si vede un cantante molto sudato che si avvicina al microfono, grondando sudore.

Nonna top

Michelle Hunziker è ormai una nonna single che, però, non ha alcuna intenzione di lasciare la speranza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 17:29

